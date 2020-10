Feierliche Enthüllung am Fuße der Godesburg : Weg nach Juppi Schaefer benannt

Bad Godesberg Der Ur-Godesberger und Kommunalpoliitker nutzte den Weg nahezu täglich. Am vergangenen Freitag wäre Schaefer 73 Jahre alt geworden. An der feierlichen Enthüllung des Straßenschildes nahmen Angehörige Weggefährten teil.

Am Freitag versammelten sich am Fuße des Burgbergs der Godesburg Familienangehörige und Weggefährten des Bad Godesberger Urgesteins Juppi Schaefer. Nun, fast zwei Jahre nach seinem Tod wurde der Juppi-Schaefer-Weg feierlich enthüllt - an seinem 73. Geburtstag, den er am Freitag gefeiert hätte.