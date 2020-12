Zauberhafte Modelllandschaft im Kunstraum „Knotenpunkt“ : Weihnachtsdorf aus bunten Blechdosen

Günter Herzing zeigt in seinem Kunstraum 60 zauberhafte Blechhäuschen in einer Modelllandschaft. Foto: Niklas Schröder

Plittersdorf Ausgemusterte Keks- und Pralinendosen und Sondereditionen von Manufakturen sind im Kunstraum „Knotenpunkt“ zu bestaunen. Künstler Günter Herzing hat sie zu einem zauberhaften Weihnachtsdorf zusammengestellt.

Ein Weihnachtsdorf aus Blechdosen können Spaziergänger zurzeit in der Plittersdorfer Straße bestaunen. Im Schaufenster des Kunstraums „Knotenpunkt“ hat Günter Herzing rund 60 kleine Häuser zu einer bunten Modelllandschaft zusammengestellt. Unterstützung bekam der Künstler dabei von einem befreundeten Sammler, der nach den Keksdosen Ausschau gehalten hatte. „Normalerweise laden wir in dieser Jahreszeit zu einer Sonderausstellung ein. Wegen der Corona-Pandemie musste das leider ausfallen“, sagt Herzing. Als Alternative dekorierte der Godesberger sein Schaufenster mit einem vielfältigen Winterdorf.

Von der Straße aus können Passanten die Miniaturwelt betrachten. „Es ist als Blickfang für die Kinder gedacht und soll für ein paar schöne Momente sorgen“, sagt Herzing. Denn zu entdecken gibt es in den Fassaden einiges: So tauchen zwischen Blechhäusern auch dekorierte Weihnachtsbäume, Blechautos, Litfaßsäulen und eine Tankstelle auf. „Wir haben hier die Erfahrung gemacht, dass es nicht reicht, die Dosen einfach nur aufzustellen. Damit das Modell ein bestimmtes Flair bekommt, muss man stadtähnliche Plätze nachbilden“, erklärt Herzing. Demnach weisen die Häuserreihen in der Ober- und Unterstadt eine erkennbare viertelartige Geschlossenheit auf. Neben urbanen Motiven wurden aber auch lebendige Elemente eingestreut. „Es gibt einen Brunnen, ein Karussell und verschiedene Figurenelemente.“