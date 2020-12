Lilly Flohe sammelt Weihnachtspäckchen : Weihnachtsfee fürs Mädchenhaus

In einer Kette reichen Lilly Flohe (r.) und ihre Helfer die Geschenke an die Mitarbeiter und Leiter der Einrichtungen weiter. Foto: Petra Reuter

Bad Godesberg Lilly Flohe sammelt Weihnachtspäckchen für Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenssituationen – und das schon seit vielen Jahren. Die Päckchen konnten jetzt den Mitarbeitern und Leitern der Einrichtungen übergeben werden.

Zuflucht heißt das Haus für jene Mädchen, die Gewalt zur Flucht aus ihrem bisherigen Leben getrieben hat. Abgeschottet von der Bedrohung finden sie hier einen Platz, an dem sie Kraft schöpfen können. Für sie sammelt Lilly Flohe in der Vorweihnachtszeit Geschenke. Von Jahr zu Jahr wuchs der Erfolg der Aktion so sehr, dass auch in weiteren Kinder- und Mädchenwohngruppen in besonderen Unterkünften zu Weihnachten die Augen leuchten.