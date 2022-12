Aktion der Evangelischen Kirche : Weihnachtsfeier für Singles und Familienmuffel in Bad Godesberg

In der Pauluskirche in Bad Godesberg findet an Heiligabend ein Gottesdienst mit anschließendem Festessen statt. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Die Evangelische Kirchengemeinde in Bad Godesberg veranstaltet speziell für Singles, aber auch andere Interessierte eine Weihnachtsfeier an Heiligabend. Was steckt dahinter?



Von Ebba Hagenberg-Miliu

„Viele freuen sich extrem auf den Heiligen Abend, für andere ist er ein Horror“, sagt Oliver Ploch, während er mit seinen Küstern Daniel Müller und Udo Ludwig die Kirchen für die Gottesdienste schmückt. Der 24. Dezember sei eben sehr von Erinnerungen und Emotionen geprägt, erläutert der Pfarrer der evangelischen Thomas-Kirchengemeinde. „Manche spüren die Einsamkeit oder fürchten Konflikte in der Familie, weil zu hohe Erwartungen und der Druck, dass es jetzt aber mal harmonisch und schön sein soll, alle belasten“, sagt Ploch. Er bietet deshalb seit Jahren an Heiligabend eine Weihnachtsfeier für Singles und Familienmuffel an.

Schon der Zeitpunkt dieser Christvesper in der Pauluskirche, In der Maar 7, ist aus Sicht des Pfarrers verlockend: „Um 19 Uhr sind die Massen durch. Es wird besinnlicher und entspannter. Und danach treffen wir uns nebenan im Café Selig zu Kartoffelsalat und Würstchen, Wein, Saft und Plätzchen.“ Die Gemeinde lade ein, Gäste müssten nichts bezahlen.

Spannend und total unwägbar sei in jedem Jahr, wer und wie viele kämen, berichtet Ploch. „Es sind tatsächlich Alleinstehende, aber auch Paare oder Familien, die die Idee gut finden und unterstützen möchten“, sagt er. Vor Corona seien meist 15 bis 25 Leute gekommen. „Man muss sich nicht anmelden. Wir nehmen es, wie es kommt.“

Meist lernten sich die Feiernden erst mal kennen, erzählt der Pfarrer. Nicht alle seien Gemeindemitglieder. Das gestalte sich dann immer sehr interessant. Ploch erinnert sich an ein junges Pärchen, das im Kottenforst gewandert war und sich in der Entfernung verschätzt hatte. „Die waren dankbar, trotz Dunkelheit wieder heil nach Bad Godesberg gefunden zu haben, und hatten dann auf dem Handy den späten Gottesdiensttermin gegoogelt.“ Mit Wanderstiefeln seien sie hineinmarschiert und hätten ordentlich Appetit gehabt, sagt Ploch und lacht.

Traurige und lustige Momente an Heiligabend

Ein anderes Mal habe eine Gruppe ausländischer Studenten vorbeigeschaut, deren Professor ihnen geraten hatte, doch bei diesem Festtermin zu lernen, wie man in Deutschland Weihnachten feiere. „Das wurde besonders lustig.“ Es seien beim Heiligen Abend für Singles aber auch schon Tränen geflossen, weil jemand das erste Mal nach dem Tod seiner Frau an Weihnachten wirklich alleine war. „So gibt es viel zu erzählen, auch wie man früher Weihnachten feierte oder es sich demnächst mal wünscht“, berichtet der Pfarrer. Man singe Lieder und höre Geschichten, die der ein oder andere mitbringe.