Schließung im Jahr 2020 Das Weinhaus Muffendorf wurde aufwendig saniert

Das Weinhaus Muffendorf war ein Ort, an dem man sich traf – Muffendorfer wie Externe. Dort verkehrten Bad Godesberger und Bonner, Schauspieler und Minister, unter anderem waren Norbert Blüm und Hans-Dietrich Genscher oft gesehene Gäste in dem historischen Fachwerkhaus an der Muffendorfer Hauptstraße 37. So war es ein Schock für viele Bad Godesberger, als der ehemalige Pächter, Wolfgang Schäfer, das Weinhaus am 1. Februar 2021 nach 26 Jahren aus Altersgründen dicht machte. Seitdem stellte sich vielen die Frage, was denn nun mit Weinhaus geschieht. Eine Frage, auf die es nun eine Antwort gibt.