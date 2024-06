Konzerte und Austausch Weltmusik beim Kulturfestival „Sun for Children“ in Godesberg

„Wie erreicht man Menschen am schnellsten?“, diese Frage stellte sich Michel Sanya Mutambala, der selbst aus dem Kongo stammt, mit dem klaren Ziel, mit seinen Mitmenschen über Afrika und Rassismus ins Gespräch zu kommen. Die Antwort: „Musik, denn die geht direkt in den Bauch!“ Was funktionierte, um im Jahr 2004 die ersten Mitglieder für seinen Verein „Sun for Children“ zu gewinnen, soll auch beim großen Kulturfestival zum 20-jährigen Vereinsjubiläum am 13. Juli an der Bühne des Kleinen Theaters in Bad Godesberg der Schlüssel für Aufklärung und Begegnung sein.