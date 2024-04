Bonner Sozialarbeiterin berichtet Wenn das Geld nie reicht: Perspektivlosigkeit ist für die Menschen am Schlimmsten

Bad Godesberg · In der Siedlung am Nippenkreuz in Mehlem wohnen viele Menschen, die obdachlos waren oder suchtkrank sind. Sozialarbeiterin Susanne Brüggen hilft in der Sozialberatung auch bei vielfältigen anderen Problemen. Ein Einblick in die Arbeit in einem prekären Umfeld.

Das Stadtteilcafé am Nippenkreuz mit Sozialberatung ist ein wichtiger Anlaufpunkt und wird weiter von der Stadt Bonn gefördert. Foto: Bettina Köhl





Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn