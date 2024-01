Schiedsleute in Bonn gesucht Wenn Nachbarn sich bis aufs Messer fetzen

Mit welchen Fälle muss sich Ulrich Twrsnick, der Mehlemer Schiedsmann der Stadt Bonn, am häufigsten beschäftigen? Ohne lange zu überlegen sagt er: „Routine ist Streit rund um den Garten. Wenn beispielsweise das Laub des Nachbarbaums die Dachrinne verstopft oder sich jemand von der Sicherheitskamera des Nachbarn belästigt fühlt.“ Twrsnick war im Ehrenamt inzwischen 180 Male als Schiedsperson eingesetzt. Seine Aufgabe ist es, als Vorstufe zu einem möglichen Gerichtsverfahren Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zu schlichten und einen Vergleich herbeizuführen. „Wir arbeiten so ähnlich wie früher die Schiedspersonen im Dorf: Wir schlichten statt zu richten. Dazu lade ich den Antragsteller und den Beschuldigten zum Gespräch zu mir nach Hause ein“, erläutert der 76-Jährige und zeigt an seiner Haustür auf das amtliche Schild des Landes NRW. Den Antragsteller kostet ein solcher Termin beim Schiedsmann 60 Euro.