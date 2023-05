Schwarz-grünes Bündnis Wer wird der nächste Bezirksbürgermeister in Bad Godesberg?

Es ist eigentlich eine abgemachte Sache: In diesem Jahr steht ein Wechsel beim Amt des Bad Godesberger Bezirksbürgermeisters an. Das war zumindest im Herbst 2020 nach der Kommunalwahl der Plan von CDU und Grünen, die damals bei den Stimmen fast das gleiche Ergebnis erzielt hatten. Christoph Jansen (CDU) sollte die erste Hälfte der Legislaturperiode in Bad Godesberg die Geschäfte führen, ab 2023 dann Michael Wenzel (Grüne). Wenzel ist in der ersten Hälfte stellvertretender Bezirksbürgermeister, Jansen in der zweiten. Es wurde nach GA-Informationen auch eine Vereinbarung angefertigt, die von allen Bezirksverordneten der CDU und der Grünen sowie den jeweiligen Ortsverbänden unterzeichnet wurde. Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um eine Koalition, sondern nur um eine Vereinbarung zwischen den Parteien. Doch diese Vereinbarung scheint mächtig ins Wanken geraten zu sein, da sich die Vorzeichen geändert haben. Fraglich ist nun, ob es überhaupt zu einem Wechsel kommt. Dieser soll eigentlich bei der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung (BV) am 31. Mai in der Stadthalle stattfinden.