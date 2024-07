Pfandringe Weshalb Bad Godesberg Pfandringe installieren möchte

Die Pfandringe in Bad Godesberg sollen sich nach Einschätzung von Barth lohnen. „Als ich vor ein paar Tagen abends vor dem Schauspielhaus stand, kamen in 20 Minuten zwei Menschen vorbei, die in dem Mülleimer nach Pfandflaschen geschaut haben.“ An diesen Beobachtungen habe es innerhalb der Evaluation am Hardtberg gefehlt. Wenn leere Pfandringe nicht eindeutig darauf hinweisen konnten, inwiefern das Projekt angenommen wird, „müsse man sich wohl die Mühe machen, über ein paar Tagen zu beobachten, was an den Pfandringen passiert“, sagt Barth. Das habe die Verwaltung nicht getan. „Dennoch wurde daraus ein eindeutig negatives Ergebnis abgeleitet. Das ist nicht nachvollziehbar“, sagt Barth.