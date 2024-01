Sternsinger 2024 in Bonn „Wichtig ist nur, dass wir laufen“

Wo liegt eigentlich Amazonien? Emilia (15) musste grübeln, Bastian (13) konnte immerhin sagen, dass das in Südamerika liegt. Ella, acht Jahre alt, wusste es genauer. „Das ist um den Amazonas herum. Und das ist ein Dschungel.“ Nach dem Treffen der Duisdorfer Sternsinger in der Kirche Sankt Augustinus wussten sie es genauer, so wie alle in Deutschland, die in diesem Jahr bei der Spendenaktion von Kindern für Kinder mitmachen – und das sind viele (siehe Infokasten). Denn Amazonien, dieses Feuchtgebiet, das sich über neun südamerikanische Staaten erstreckt, ist das Beispielland für die Spendenaktion, für die die Kinder jetzt an den Haustüren Geld sammeln und den Sternsingersegen verteilen.