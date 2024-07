Neues Konzept für Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit Wie Bad Godesberg sicherer und sauberer werden soll

Bad Godesberg · Mit dem neuen Sicherheitskonzept, das die Stadt Bonn vorgestellt hat, will man in Bad Godesberg modernste Technik ausprobieren. Radargeräte sollen künftig das Ordnungsamt alarmieren. Was ist alles geplant, um den Stadtbezirk sicherer und sauberer zu machen?

18.07.2024 , 18:00 Uhr

Über den Trinkpavillon in Bad Godesberg gibt es immer wieder Beschwerden. Mit Radartechnik will die Stadt die Situation verbessern. Foto: Axel Vogel

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn