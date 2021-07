Aufwertung von Begräbnisflächen : Wie Bonner Friedhöfe zu Vogel-Oasen werden

Heiderhof Die Biologische Station und der Landschaftsverband Rheinland werten ungenutzte Begräbnisflächen auf Bonner Friedhöfen auf. Das kommt vor allem der Tierwelt zugute.

Vielstimmiges Vogelgezwitscher begrüßt die knapp 20 Gäste auf dem Heiderhofer Waldfriedhof zur naturkundlichen Führung der Biologischen Station Bonn/Rhein-Erft. Peter Tröltzsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Station, informiert auf dem Weg durch die idyllisch gelegene, erstaunlich vielfältige Flora und Fauna über das neue Projekt „Lebensraum Friedhof“. In dessen Rahmen säen Naturschützer in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland Blühwiesen auf ungenutzten Friedhofsflächen – mit ungeahntem Ergebnis.

Seit Jahren tendiert die Bestattungskultur in Richtung weniger flächenintensive Urnenbestattungen. So bleiben ganze Grabfelder nach dem Auslaufen der Nutzungszeiträume frei. Auf solchen und auf einigen ohnehin nicht direkt für Bestattungen genutzten Flächen schaffen die Aktiven naturnahe Lebensräume. Das bietet Insekten, Kleintieren und Vögeln neuen Lebensraum. Am Tag der Führung beherrschen leuchtend rot blühende Mohnblumen das Bild. Für Friedhofsbesucher, die in diesen grünen Oasen der Stadt innere Einkehr, Ruhe und Gelegenheit zum Gedenken an die Verstorbenen suchen, ein natürlich-friedliches Bild.