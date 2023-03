Bezirksvertretung tagt in Bad Godesberg Wie der Bahnhofsvorplatz verbessert werden könnte

Die Tagesordnung der nächsten Bezirksvertretung in Bad Godesberg hat es in sich. Auf dem Fahrplan steht zum Beispiel das geplante Bauprojekt eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück Rüdigerstraße 70 in Mehlem. Außerdem wird über die Zukunft des unlängst von der Godesberger Polizeiwache verlassenen Gebäudes an der Zeppelinstraße 1-3 informiert, das wohl städtisch genutzt werden soll. Zudem sind eine Aussprache zum Thema Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Godesberger Innenstadt, ein Dringlichkeitsantrag zum Naturschutzgebiet Lyngsberg und Sanierungsplanungen an Schulen zu erwarten.