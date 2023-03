Unfall an der B9 Wie die Bergung des 40-Tonners in Bad Godesberg ablief

Der meterlange Mast der Straßenlaterne ist fest im Motorraum der Zugmaschine des 40-Tonners verkeilt. Der große Bogen, der die zwei Laternen hielt, liegt in mehreren Teilen gleich neben dem verunglückten Lastwagen. Dessen Front ist eingedrückt, ein mächtiger Betonsockel hatte die Fahrt des 56-Jährigen gestoppt. Der Mann, der im Auftrag eines Mineralwasser-Herstellers unterwegs war, steuerte am Donnerstagmorgen sein Gefährt über die Godesberger Allee aus Richtung Bad Godesberg kommend in Richtung Bonn. Kurz vor der Kreuzung Godesberger Allee/Heinemannstraße kam der Fahrer gegen 7.40 Uhr „aus bislang noch ungeklärter Ursache“ nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle, wie die Polizei mitteilte. Der Mann überfuhr mit seinem schweren Gespann eine Hecke und touchierte zwei Bäume. Ein Außenspiegel der Zugmaschine knallte währenddessen auf die Windschutzscheibe und ließ diese splittern.