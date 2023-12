Von Kanu zur Krippe Wie die Greberts Plittersdorf ein bisschen reicher machen

Zu sehen ist die aktuelle Krippe in der evangelischen Christuskirche, Wurzerstraße 31 ab Weihnachten nach den Gottesdiensten, zusätzlich am 25., 26., 29. und 30. Dezember 2023 sowie am 6. und 7. Januar 2024. Am 29. Dezember um 18 Uhr findet an der Krippe eine weihnachtliche Lesung mit besinnlichen und humorvollen Texten statt, am 6. Januar 2024 spielt hier um 18 Uhr der Posaunenchor festliche Blasmusik. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.