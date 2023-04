Bauwerk in Bad Godesberg Wie die Michaelskapelle den Himmel auf die Erde holt

In angenehm lesbarem Stil steigt Schloßmacher dann in die Baubeschreibung der weißverputzten Kapelle ein. Sie besteht aus einem nur zwölf mal acht Meter großen Saalraum mit Fensterachsen und Satteldach sowie einem kleinen Altarraum, der mit einem verschieferten Glockentürmchen bekrönt wird. An der Apsis ortet der Autor sogar noch mittelalterliche Bausubstanz einer Vorgängerkapelle. Schloßmacher geht im Inneren auf die großen Gemälde der Seitenaltäre ebenso ein wie auf die Stuckfelder mit der Andeutung der Sieben Gaben des Heiligen Geists. Er verweilt bei den im 19. Jahrhundert stark übermalten Bildfeldern mit Fresko-Malereien wie bei dem Pietas-Fresko im Gewölbe des Altarraums und bei den blendend weißen Figuren zur Michaelslegende am Hochaltarretabel.