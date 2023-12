Erinnerung an pickenden Papagei in Bad Godesberg Wie Klara morgens die Zeitung las

Klara hatte da ihre eigenen liebenswerten Gewohnheiten, konnte zum Beispiel die Treppe heruntergehen und kannte jeden Winkel der Wohnung am Büchel. Aber vor allem hatte sie eine ganz besondere Art, mit den Greberts morgens General-Anzeiger zu lesen. „Ihr Futterplatz war auf der Fensterbank, sie frühstückte mit uns“, erinnert sich Richard Grebert. „Joghurt war neben den üblichen Körnern ihre Lieblingsspeise.“ War die Portion verputzt, klopfte der Hausherr auf die Tischkante. Sofort kam Klara zu ihm rüber und schaute mit in die offene Zeitung. Es lag wohl eher weniger an der mangelnden Qualität der GA-Artikel als vielmehr am Appetit auf Papier: Der Vogel pickte immer mit Vergnügen in die Seiten und franste die obere Kante aus.