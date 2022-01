Godesbergerin engagiert sich für ältere Mitbürger : Wie man einen Stiftungsfonds gründet

Bad Godesberg Die Godesbergerin Jutta Jülich hat vor drei Jahren einen eigenen Stiftungsfonds gegründet. Unter dem Dach des Erzbistums Köln setzt sich die 61-Jährige für ältere Mitbürger ein. Zum Beispiel im Projekt „Himmlische Küche“ in Muffendorf.

Ende Dezember war Jutta Jülich wieder einmal für hilfsbedürftige Senioren aktiv. Da überreichte sie dem ambulanten Pflegedienst der Johanniter Unfallhilfe an seiner Station in der Burgstraße 100 Weihnachtstüten zur Weitergabe an ebenso viele arme alte Godesberger. Von den Pflegekräften habe sie inzwischen gehört: „Die Beschenkten haben sich sehr gefreut. Was will ich mehr?“, fragt Jülich. Denn das Wohlergehen alter Menschen liegt ihr sehr am Herzen. Und besonders das derjenigen, die zu Hause versorgt und gepflegt werden. Dafür hat die 61-jährige Godesbergerin, die nach einem Jura- und Politologiestudium auch international auf Posten in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft arbeitete, 2018 einen nach ihr benannten Stiftungsfonds gegründet.

Zunächst musste sie den Fonds bekannt machen

In Köln finde sie in der praktischen Arbeit immer Austausch in rechtlichen Fragen und bei der Klärung ihrer Projekte, erzählt die 61-Jährige. Zudem musste der Fonds bekannt gemacht werden. „Das hieß, Freunde, Bekannte und Kollegen über den Stiftungszweck zu informieren, für Unterstützung zu werben und ein großes Netzwerk aufzubauen“, sagt Jülich. „Marktforschung“ müsse immer wieder betrieben werden, sie müsse also auf dem Laufenden bleiben, welche Projekte bereits in Bad Godesberg laufen und wer sie verantworte. „Auf dieser Grundlage erarbeite ich eigene Ideen, die von meinem Stiftungsfonds realisiert werden können.“ So unterstützt Jülich, die über viele Jahre ihre Mutter und ihren kranken Lebenspartner pflegte, finanziell das Projekt „Himmlische Küche“ an der katholischen Kirche St. Martin in Muffendorf, die derzeit aber leider coronabedingt geschlossen haben muss.