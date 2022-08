Umweltgruppe lädt zum Aktionstag : Wie man im Alltag klimaneutral leben kann

Bad Godesberg Die Umweltgruppe im Quartiersmanagement Lannesdorf/Obermehlem lädt erneut um Umwelttag. Aktueller könnten die Themen nicht sein, um die es dort geht. Der Umwelttag soll derweil fester Bestandteil im Stadtbezirk werden.

Am Samstag, 20. August, startet der Umwelttag an der Ellesdorfer Straße 52 ab 11 Uhr. Bis 17 Uhr gibt es Aktionen und Vorträge für jedermann, kündigt als Gruppensprecherin Professor Hildegard Macha an. „Schon vor dem Eingang kann jeder Besucher und jede Besucherin ganz konkret den eigenen CO 2 -ökologischen Fußabdruck testen“, so Macha. In vier Vorträgen informieren Experten im Stundentakt über das Energiesparen (11 Uhr) und das Müllentsorgen im Haushalt (14 Uhr), die Arbeit der Themenforen „Bonn4 Future“ (12 Uhr) sowie die Frage, wie man Altkleider entsorgt, ohne der Welt zu schaden (15 Uhr). Über die Artenvielfalt im eigenen Garten geht es ab 16 Uhr.