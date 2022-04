Bonner Expertin gibt Tipps : Wie man seine Leistung durch gesundes Essen steigert

Lannesdorf Viele Menschen ernähren sich am Arbeitsplatz ungesund, was sich auch auf ihre Leistung auswirkt. Die Ökotrophologin Annette Haag zeigt Möglichkeiten vollwertiger Ernährung auf.

Wohlstandserkrankungen wie Diabetes, zu hohe Cholesterinwerte oder entzündliche Prozesse wie Rheuma sind auf dem Vormarsch. Daran hat nicht zuletzt unsere Ernährung einen hohen Anteil. So wie man mit gezielt auf die Ursache gerichteter Ernährung etwas für den eigenen Körper tun kann, so kann man auch frühzeitig vorbeugen. Dieses Ziel verfolgt Haag als Dozentin des Vortrags „Vollwertig essen am Arbeitsplatz“.

„Man kann die Ernährung am Arbeitsplatz beispielsweise aktiv gestalten“, sagte die 58-jährige Dozentin bei einem Treffen in den Räumen des Quartiersmanagements. Berufstätige Menschen beschäftigten sich wegen Zeitmangels oft nicht mit ihrem natürlichen Mahlzeitenrhythmus oder dem Inhalt ihres Essens, nehmen also eine eher passive Haltung ein. Kommt dann der Hunger, führt der Weg schnell in die nächste Metzgerei, den Supermarkt oder zum Kiosk. Was von hier aus den Weg in Richtung Magen findet, enthalte in der Regel zu viele Kalorien, zu viel Fett und Zucker, so Haag. „Die Folgen sind Mittagstiefs mit Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, schlechter Laune und Leistungsminderung.“ Zudem stellten sich in der Regel bald Gewichtsprobleme ein.