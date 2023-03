Schüler helfen bei Clean-Up-Aktion Wie sich Pennenfeld für den Frühling herausputzt

Saubere Sache

Privat organisierte Müllsammelaktionen im Stadtgebiet Bonn werden von bonnorange unterstützt – mit Arbeitshandschuhen, Müllsäcken und Entsorgung. Vorausgesetzt, man hat sich mindestens zehn Tage vorher über das Online-Formular auf angemeldet und das Material bei der Zentrale am Lievelingsweg 110 oder dem Wertstoffhof in der Weststraße 11 abgeholt.

„Aber nicht jede Grünfläche im Stadtgebiet eignet sich gleichermaßen für das Sammeln von Müll“, betont Pressesprecher Jérôme Lefèvre. Naturschutzinteressen, unter anderem des Artenschutzes, müssten berücksichtigt werden. „Darum weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass in der Zeit vom 1. März bis 30. September die Vegetations- und Vogelbrutzeit gilt, in der ganz besonders Rücksicht auf Tiere und Pflanzen genommen werden muss.“ Müllsammelaktionen dürften nicht zur Beeinträchtigung in der Brut- und Schonzeit führen, indem Pflanzen zertreten werden oder in Gebüschen und Hecken gestochert werde. „Die bonnorange berät Interessierte gerne bei der Wahl geeigneter Sammelorte“, so der Sprecher.