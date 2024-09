Artenschutz in der Region Welche Tiere in Bonn schon große Bauprojekte lahmlegten

Mit dem Rotmilan und dem Wespenbussard haben zwei streng geschützte Vogelarten der Technik den Rang abgelaufen: Ihr Vorkommen im Heiderhofer Wald bedeuten das Aus für das Windrad-Projekt der Stadtwerke Bonn. Bis zum ausschlaggebenden Gutachten, das jüngst Nester in der Nähe der geplanten Rotoren attestierte, haben die Stadtwerke Bonn nach eigenen Angaben rund 200.0000 Euro in das gescheiterte Projekt gesteckt. Nun liegt es erst mal in der Schublade. Doch es gibt noch einige andere Tiere, denen mancher Baumeister in der Stadt und in der Region machtlos ausgeliefert war und ist.