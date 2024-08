Völkerverständigung mit Frankreich und Italien Wie Wachtberg eine perfekte Dreiecksbeziehung führt

„Zusätzlich sind der Partnerschaftsverein in Wachtberg bzw. die Komitees in Bernareggio und La Villedieu du Clain bemüht, auch zwischen den großen Fahrten ein Programm für die Mitglieder vor Ort anzubieten. Dazu zählen in Wachtberg regelmäßig französische und italienische Kochabende, Bistro-Runden, Filmvorführungen, Ausflüge und in der Vergangenheit auch Boule-Turniere“, so Engels. „Ich bin immer wieder von dem herzlichen Miteinander fasziniert“, sagt Engels. Abseits der offiziellen Austauschfahrten hätten sich bereits viele feste Freundschaften entwickelt.