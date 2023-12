„Ich fürchtete ständig, entdeckt zu werden“ Wie zwei Juden die Nazizeit in Bad Godesberg überlebten

Auf dem blassen Schwarzweißfoto von 1944, das die Dolmetscherin Karin Wissmann besitzt, blickt eine hübsche, aber tieftraurige junge Frau den Betrachter an. Der Anflug eines Lächelns ist zu erahnen. Aber in den Augen dieser blondlockigen Frau scheint sich das unendliche Leid unzähliger Holocaust-Opfer zu spiegeln. Wissmann hat das Foto der Henriette, genannt Hanny Hertz, in den 1980er Jahren in Münster von Hertz selbst erhalten, als sie bei einem Schülerwettbewerb in ihrem Beitrag „Überleben in der Höhle des Löwen“ über das Schicksal eben dieser alten Dame schrieb. 1985 erschien der Beitrag im Band „Die Kriegsjahre in Deutschland“. Heute, sagt Wissmann, habe sie datenrechtlich keine Befugnis, das ergreifende Foto zur Veröffentlichung freizugeben.