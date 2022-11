Zeitweise beide Richtungen frei : Wieder Bewegung auf der Ubierstraße

Die Ubierstraße auf Höhe der Einmündung Denglerstraße. Foto: Alexander Barth

Bad Godesberg Der Abschnitt der wichtigen Godesberger Achse ist zwischen den Einmündungen Denglerstraße und Am Arndtplatz aktuell in beide Richtungen befahrbar. Allerdings nur vorübergehend. Arbeiten sollen bis in den Dezember dauern.



Es herrscht einmal mehr Bewegung in Sachen Verkehrsfluss auf der seit Monaten zum Teil gesperrten Ubierstraße. Der Abschnitt der Achse zwischen den Einmündungen Denglerstraße und Am Arndtplatz ist aktuell in beide Richtungen befahrbar. Allerdings nur vorübergehend, eine abschließende Fahrbahndecke wird noch aufgetragen. Mitte Oktober hatte das Tiefbauamt der Stadt Bonn erklärt, bis Anfang November solle dieser Bauabschnitt eigentlich abgeschlossen sein.