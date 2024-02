Wilderei im Kottenforst Schon wieder ein Reh auf dem Heiderhof totgebissen

Erneut ist ein Reh in einem Waldstück am Heiderhof gerissen worden. Wahrscheinlich von einem wildernden Hund, vermutet der für das Revier zuständige Jäger Frank Oebel. Gefunden hat er das an einem Kehlbiss verendete, etwa zwei Jahre alte Tier am Mittwochmorgen unmittelbar an einem Waldweg unterhalb der Tennishalle am Sommerbergsweg. Für Oebel, der zusammen mit seinem Jäger-Kollegen Hans Müller Pächter des Jagdreviers Godesberg 2 ist, das grob gesagt 1000 Hektar zwischen dem Godesberger und Lannesdorfer Bach umfasst, reiht sich der erneute Riss in eine Serie ähnlicher Vorfälle in den vergangenen Monaten ein.