Erneuerbare Energien in Bonn Das sagen Förster zu dem Plan, Windräder im Wald aufzustellen

Ob und wann Stadt und Stadtwerke Bonn zwei bis drei 170 Meter hohe Windräder in den Heiderhofer Wald stellen können und dürfen, steht noch nicht fest. Olaf Hermes, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Bonn (SWB), tingelt nach seinem ersten Besuch bei der Herzenssprechstunde in der Immanuelkirche weiter durch den Stadtbezirk, stand jüngst bei der SPD Rede und Antwort. Doch was sagen eigentlich die Experten solcher Standorte, nämlich die Förster?