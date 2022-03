Stadt Bonn droht Hauseigentümer Zwangsgeld an : An der Godesberger Winterstraße stinkt‘s

An der Godesberger Winterstraße stinkt‘s

Stadt Bonn droht Hauseigentümer Zwangsgeld an

An der Winterstraße tritt seit mehreren Monaten aus dem Kanaldeckel Abwasser aus. Machmal ist es auch versetzt mit Fäkalien oder Waschmittel. Foto: Silke Elbern

Bad Godesberg Seit mehreren Monaten tritt an der Kreuzung Winterstraße/Burgstraße in Bad Godesberg Abwasser aus einem Kanaldeckel aus. Ein Anlieger tippt auf ein Kanalproblem bei einem größeren Mietshaus. Der Stadt ist das Problem bekannt. Sie hat den Hauseigentümer zum Handeln aufgefordert.

Dass an der Kreuzung Burgstraße/Winterstraße etwas nicht stimmt, kann man gleich mit zwei Sinnen erfahren. Es müffelt nach Fäkalien, und die Straße ist wahlweise nass oder mit weißem Pulver überzogen. Seit mehreren Monaten beobachtet ein Anlieger, dass am Anfang der Winterstraße regelmäßig morgens und abends Abwasser aus einem Kanaldeckel austritt und in den Kreuzungsbereich läuft.