Seniorenheim-Leiter geht in Rente „Wir brauchen mehr helfende Hände, um anderen helfen zu können“

Von der Überholspur auf den Standstreifen. So wird sich das Leben von Detlef Spötter in den kommenden Wochen wahrscheinlich entwickeln. „Aber das macht mir keine Angst“, sagt der 61-Jährige und hat längst damit begonnen, seine beiden Schreibtische auszuräumen. Mit dem Evangelischen Altenzentren Haus am Redoutenpark und dem Haus auf dem Heiderhof leitete er gleich zwei Senioreneinrichtungen in Bad Godesberg. Anfang Dezember geht er in den Ruhestand und übergibt an seine Nachfolgerin Iris Danes.