Angebot in Bad Godesberg „Wir sind zu einer großen Suppenhimmel-Community geworden“

„Möchten Sie eine Suppe haben?“, fragte Ursula Kowalski und lächelte den Mann vor sich herzlich an. Zu diversen Foodtrucks und dem im Bundesbüdchen ansässigen Bäcker gesellten sich am Donnerstag auch Ehrenamtliche des Bad Godesberger Suppenhimmels an die Heussallee. Zusammen mit dem Förderverein historischer Verkaufspavillon verkauften sie Gemüsesuppe mit Hühnchen an die Mitarbeitenden der ansässigen Büros. „Das Bundesbüdchen war schon immer ein Ort der Begegnung“, sagte Johanna Bittner-Kelber (71 Jahre), Vorstandsmitglied des Fördervereins. „Es ist gut, dabei auch mal auf Menschen hinzuweisen, denen es finanziell nicht so gut geht.“