Günther Herzing stellt in Bad Godesberg aus Wo bunte Kuckucksuhren um den Kölschdosen-Dom fliegen

Auch wenn er so seine Wege der Wiederverwertung geht, sieht er vieles in der Welt auch kritisch und durchaus als Katastrophe. Es braucht manchmal viel Zeit, Kopfschmerzen und schlaflose Nächte, bis eine Idee zündet und die Ölfarbe auf die Leinwand gelangt. In Herzings Welten ist aber trotz Klima-, Kriegs-, Corona- und Kirchenkrise nie alles schlecht: Da ziehen vielleicht dunkle Wolken auf, die Glocken halten’s im Kirchturm nicht mehr aus, und ein Panzer steckt sein Kanonenrohr in den Sand. Doch auf einmal tanzt da ein Mädchen zur fröhlichen Musik einer Kapelle, seine Frau Helga Schneider-Herzing sitzt (wie auf anderen Gemälden) entspannt im grün-roten Flamencokleid auf einer Balustrade und verstreut Sternenstaub.