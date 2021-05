60 Jahre Friesdorfer Freibad : Wo der Bundespräsident einst schwamm

Friesdorf Schon der frühere Bundespräsident Theodor Heuss hielt sich im Friesdorfer Freibad fit. Nun feierte der Förderverein das 60-jährige Bestehen. Geburtstagsgeschenke sind die Öffnung des Bades, die geplanten Kurse für den Nachwuchs und die Open-Air-Filmnächte im Sommer.

Wer den 50. groß gefeiert hat, der lässt es beim 60. schon mal ruhiger angehen. Und Corona tut sein Übriges dazu, dass der Verein Freibadfreunde Friesdorf (FFF) den runden Geburtstag „seines“ Bades nicht mit Veranstaltungen begleitet. Am 26. Mai 1961 hatte die Stadt Bad Godesberg den Schwimmtempel an der Margaretenstraße eröffnet.

56 836 Badegäste im Eröffnungsjahr

„Das Orga-Team des Friesathlons hält ebenfalls noch an der Veranstaltung fest“, so Eder. In weiser Vorausschau hatten die Mitglieder wegen der Pandemie einen frühen und späten Termin gewählt. So wäre noch der 22. August möglich. Ansonsten sieht sich der Verein mit 2968 Mitgliedern gut aufgestellt, wobei es nach Corona sicher wieder mehr würden. Die Traglufthalle im Winter, liebevoll Plumeau genannt, sei eine gute Versicherung fürs Friesi. „Die Angstdebatte um den Bad-Erhalt ist vom Tisch“, meint der Vorsitzende. es