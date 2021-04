Kostenpflichtiger Inhalt: Zwei Ehepaare investieren in Bad Godesberg : Wohnen, spielen und speisen im Kurpark

Die Vereinsmitglieder Stefanie und Pascal Schroeder (links) sowie Thomas Halstrick haben das denkmalgeschützte Haus gekauft und bauen es um. Nicht im Bild ist Halstricks Ehefrau Alexandra. Foto: Petra Reuter

Bad Godesberg Zwei Ehepaare aus Godesberg und Wachtberg investieren zwei Millionen Euro in ein denkmalgeschütztes Haus am Kurpark. Die leidenschaftlichen Tennisspieler vermieten nachher Teile des Ensembles an ihren benachbarten Club. Zudem gibt es eine neue Gastronomie.