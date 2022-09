Feuerwehreinsatz in Bad Godesberg : Gehbehinderter Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Bonn-Pennenfeld

Ursache noch unklar : Die „Alm“ bei Heimerzheim stand am Freitagnachmittag in Flammen Die als „Alm“ bekannte Wiese am Ortsrand von Heimerzheim hat am Freitagnachmittag Feuer gefangen. Um ein Übergreifen der Flammen auf die Böschung der L182 zu vermeiden, waren rund 50 Feuerwehrkräfte im Einsatz.