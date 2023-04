Mieter müssen ausziehen Nach dem Wohnungsbrand sucht eine junge Mutter ein neues Zuhause

Brandermittlung

Der Brand in dem Mehrfamilienhaus in Mehlem hat am Samstag, 15. April, einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine der drei Dachwohnungen in hellen Flammen. Drei Personen mussten die insgesamt rund 40 Einsatzkräfte per Drehleiter retten. Die Straße „An der Nesselburg“ blieb aufgrund der aufwendigen Löscharbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Zudem musste die Feuerwehr noch am Tag des Unglücks prüfen, ob die Statik des Hauses durch den Brand gelitten hatte. Zur Ursache des Brandes gefragt, erklärte Polizeisprecher Simon Rott am Donnerstag: „In diesem Fall kann ein technischer Defekt als Brandauslöser nicht ausgeschlossen werden.“ Bei den Ermittlungen hätten sich bislang keine Hinweise ergeben, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig gelegt wurde. voa