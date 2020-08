Kommunalwahl 2020 : Wolfgang Heedt will Bad Godesberg als Hochschulstandort

Bad Godesberg Der General-Anzeiger stellt die Kandidaten aus den Stadtbezirken vor, die bei der Wahl im September antreten. Der FDP-Politiker Wolfgang Heedt wünscht sich auch touristische Erfolge für den Stadtbezirk.

Ein „typisches Parteiengewächs“ sei er nicht, sagt Wolfgang Heedt (FDP). Denn erst 2013 stieg er aktiv in die Kommunalpolitik ein. 2016 wurde er Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes, seit 2018 sitzt er in der Bezirksvertretung. 1958 im Johanniterkrankenhaus geboren, wuchs er ab 1960 in Bad Godesberg auf. Erster schulischer Stopp war die Michaelschule, danach ging es zum Nicolaus-Cusanus-Gymnasium (NCG), das damals noch an der Hindenburgallee lag. Das Aufwachsen inmitten von Kindern und Jugendlichen aus vielen Nationen habe seine „Offenheit für Menschen aller Länder geprägt“. Da liegt es nahe, dass das NCG-Motto „Wir sehen dieselben Sterne“ bis heute auch seine Maxime ist. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann und einem BWL-Studium führte sein Weg in die Industrie, seit 2008 ist er freiberuflicher Personalberater. Heedt ist verheiratet und hat vier Kinder.