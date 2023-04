Digitales Ehrenamt der Stadt Bonn Workshop „Internet der Dinge“ will mit digitalen Experimenten Alltagsprobleme lösen

Sie hatten sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine erstellte Sensoren, mit denen man in der kalten Jahreszeit gefrorene Stellen auf Radwegen erkennen kann. Die andere programmierte Sensoren so, dass sie den Feuchtigkeitsgrad von Erde etwa in Beeten oder Grünflächen messen. In beiden Fällen wurden die Messwerte mit dem LoRaWAN-System versendet. „Damit kann man über weite Strecken kleine Daten mit geringem Energieaufwand übertragen“, erklärte Paderta. Diese Daten werden idealerweise von vielen Sensoren an ein Ziel gesendet, womit man eine breitgefächerte Messdatenkartierung vornehmen kann – das „Internet der Dinge“.