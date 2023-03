Nahverkehr in Bad Godesberg Wurde die Buslinie 613 im Dezember mehrfach verkürzt?

Gab es in den ersten drei Dezemberwochen Fahrtkürzungen auf der Buslinie 613? Diese Vermutung hegte der Bürger Bund Bonn (BBB) bei einer Großen Anfrage an die Verwaltung. Demnach hätte es tagsüber, aber auch bis in die Abendstunden hinein Probleme bei der Buslinie gegeben. Der Bus sei nur bis zur Haltestelle „Stadthalle“ gefahren. Der Fahrer habe dies per Ansage verkündet – ohne dies zu begründen. Normalerweise verkehrt die Linie zwischen Mehlem und dem Pappelweg auf dem Heiderhof. Der BBB fragte auch, warum den wartenden Fahrgästen die verkürzten Fahrten „weder an den Fahrzeugen selber noch an elektronischen Fahrtentafeln“ angezeigt wurden. Zudem wollte der BBB wissen, ob die betroffenen Fahrgäste auf Antrag die Auslagen für entstandene Ersatz-Taxifahrten erstattet bekommen haben.