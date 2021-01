Kostenpflichtiger Inhalt: Matthias Koeberlin und Heiner Lauterbach spielen mit : ZDF dreht Krimi-Mehrteiler „Der Zauberwürfel - Mord in der Familie“ in Mehlem

Schauspielerin Katharina Lorenz (Marianne Becker), Regisseur Michael Schneider und Matthias Koeberlin (Thomas Becker) in der Drehvilla am Rhein. Foto: Wolfgang Ennenbach

Bad Godesberg In Bad Godesberg geben sich derzeit die Film- und Fernsehstars die Klinke in die Hand: In Mehlem wird die dramatische, aber auch spannende Geschichte einer Bauunternehmer-Familie gedreht.