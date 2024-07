Erster Tag mit erweiterten Öffnungszeiten Zehn Gründe, um in Friesdorf Frühschwimmen zu gehen

Zum Glück, befinden die Schwimmer, die sich auch von Wolken und kühleren Außentemperaturen nicht vom Frühschwimmen abhalten lassen. So wie Norbert Floßdorf, der jeden Tag ausschließlich im Friesi schwimmend 2000 Meter zurücklegt. „Morgens kann man in Ruhe seine Bahnen ziehen“, sagt der Friesdorfer. Doch das ist nicht der einzige Grund, der das Frühschwimmen im Friesi so besonders macht. Derer gibt es mindestens zehn mehr.