Innenstadtgestaltung in Bad Godesberg : Zentrenmanagement soll fortgeführt werden

In den kommenden Jahren soll die Bad Godesberger Innenstadt umgestaltet werden. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Obwohl das Bundesinnenministerium signalisiert hat, dass es für die Innenstadtgestaltung Bad Godesbergs knapp eine Million Euro bereitstellen möchte, sieht die Verwaltung diese Absicht noch nicht als „konkrete Förderzusage“ an. Das Geld soll nach Bewilligung in sieben Projekte investiert werden.



Wie berichtet, hat das Bundesinnenministerium (BMI) vergangene Woche der Innenstadtgestaltung Bad Godesbergs eine Förderung in Höhe von 980 250 Euro in Aussicht gestellt. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.

Jessica Rosenthal: „Starkes Signal für Bad Godesberger Innenstadt“

Bonns SPD-Bundestagsabgeordnete Jessica Rosenthal bewertet dies als „ein starkes Signal für die Bad Godesberger Innenstadt“, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt. „Durch die Zusage der Förderung erhalten wir in Bad Godesberg die Möglichkeit, die Innenstadt als lebendiges und kommunikatives Zentrum weiterzuentwickeln und das vielfältige Zusammenleben zu fördern. Dabei sollen neben sozialen Projekten auch Maßnahmen berücksichtigt werden, die den Einzelhandel stärken und die Aufenthaltsqualität verbessern“, so Rosenthal weiter.

Stadtverwaltung reagiert verhalten auf Veröffentlichung des Bundesinnenministeriums

Etwas verhaltener reagiert die Stadtverwaltung. „Eine konkrete Förderzusage bedeutet die Veröffentlichung der Programmliste des BMI vom 29. November zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Allerdings hat die Stadt Bonn nun einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Förderung und Umsetzung der Projekte erfolgreich absolviert“, so Andrea Schulte vom städtischen Presseamt. Die Stadt Bonn habe sich mit der Innenstadt von Bad Godesberg „erfolgreich“ im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens qualifiziert. „Die eingereichte Projektskizze wurde positiv bewertet, sodass das BMI entschieden hat, die Projektskizze mit den sieben Projekten aus dem ISEK Bad Godesberg für das sich nun anschließende formale Zuwendungsverfahren vorzusehen“, so Schulte weiter.

Interessenbekundungsverfahren soll nun weiter entwickelt werden

Daher müsse nun die Interessenbekundung weiter entwickelt und ausgearbeitet werden. Das BMI und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung würden „in Kürze“ mit den Antragsunterlagen, Angaben zur Einreichungsfrist sowie weiteren Informationen für die Antragsphase auf die Verwaltung zukommen. „Die Stadt Bonn erhält dementsprechend eine Frist, innerhalb derer der formelle Antrag dann eingereicht werden muss. Grundlage für die Teilnahme am Programm bildete der Ratsbeschluss vom 16. September“, so Andrea Schulte.

Insgesamt sollen sieben Projekte gefördert werden

Wie erwähnt, sollen mit den Geldern sieben Projekte gefördert und ermöglicht werden. Unter anderem soll die Schaffung eines „Ortes für Begegnung“ umgesetzt werden. Die Verwaltung versteht darunter „ein Versuchslabor“, das unterschiedlichen Akteuren das Angebot machen soll, auf jene Infrastruktur zuzugreifen, um „neue Ideen zu entwickeln und Netzwerke zu knüpfen“. Außerdem soll auch das gerade gestartete Zentren-Management mit Hilfe der Gelder über das Jahr 2022 hinaus ermöglicht werden. Zudem soll ein Verfügungsfonds eingerichtet werden. Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die „Impulse für neue Aktivitäten in der Innenstadt“ setzen sollen, werden dadurch auch finanziert.

