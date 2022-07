Rauchentwicklung im Triebwerk gemeldet : Defekt an Güterzug legt Bahnstrecke zwischen Bonn und Bad Godesberg lahm

Für die Zeit des Einsatzes blieb der Bahnübergang an der Annaberger Straße in Bonn-Friesdorf gesperrt. Foto: Ulrich Felsmann

Friesdorf Ein technischer Defekt an einem Zug hat am Mittwochmorgen zu Teilausfällen und Verspätungen auf der Bahnstrecke rund um Bad Godesberg geführt. Zuvor war der Feuerwehr eine Rauchentwicklung im Triebwerk des Zuges gemeldet worden.

Ein technischer Defekt an einem Zug hat am Mittwochmorgen kurzzeitig die Bahnstrecke zwischen Bonn und Bad Godesberg lahmgelegt. Wie einem GA-Mitarbeiter vor Ort mitgeteilt wurde, musste ein Güterzug gegen 6.30 Uhr am Bahnübergang an der Annaberger Straße in Bonn-Friesdorf seine Fahrt stoppen, weil in dem Triebwerk eine Rauchentwicklung gemeldet worden war.