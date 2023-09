Wohnungsbau in Bad Godesberg Zukunft des Areals an der Wielandstraße ist ungewiss

■ Fabrikhalle an der Dietrichstraße: An der Dietrichstraße soll, so heißt es in einem Antrag, eine Fabrikhalle umgewidmet werden – und zwar in einen Lebensmittelhandel und -vertrieb. Nach digitaler Bestellung würden die gewünschten Produkte vor Ort zusammengestellt und anschließend ausgeliefert. Darüber hinaus soll die Möglichkeit bestellen, sie selbst abzuholen. Betriebszeiten wären von 7.30 bis 23 oder 24 Uhr, so die Vorstellung des Antragstellers.