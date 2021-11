Adventsaktionen am Kleinen Theater in Bad Godesberg : Zum Auftakt singt Christian Meringolo

Bad Godesberg Der Verein Kunst und Kultur Bad Godesberg (KuKuG) startet an diesem Samstag seine Reihe „Advent unter der Zeder“. Der Bereich ums Kleine Theater präsentiert sich als Lichtermeer.

Mit der Aktion unterstützt er die Reihe „Advent unter der Zeder“ des Vereins Kunst und Kultur Bad Godesberg (KuKuG), die an diesem Samstag startet. Das Team um Sabine Köhne-Kayser und Anne Gronski bietet einen Mini-Weihnachtsmarkt und in der extra angeschafften Hütte viele selbstgemachte Produkte, darunter Quittenmarmelade. Der Zutritt erfolgt gemäß 2G-Regeln. Zum Auftakt an diesem Samstag schaut Christian Meringolo von 16 bis 19 Uhr an der Koblenzer Straße 78 vorbei. Am 4. Dezember folgt das Bonner Saxophon Ensemble, am 11. Dezember der Gospelchor „Sounding Joy“. Das KuKuG-Finale, so es Corona zulässt, findet am 19. Dezember mit Greencard statt.