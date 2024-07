Service im Rathaus um die Ecke Zum Auto-Ummelden muss man nicht mehr ins Bonner Stadthaus

Paare nehmen gerne die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen und als Zahlenkombination das Hochzeitsdatum, Eltern wählen oft die Initialen ihrer Kinder. Ilias Zaatout weiß genau, was auf Kfz-Kennzeichen besonders beliebt ist. Seit Anfang des Monats betreibt er nur wenige Meter vom Godesberger Bezirksrathaus entfernt in der Brunnenallee einen Zulassungsdienst inklusive Kennzeichenprägung. Einen Service, den Auto- und Motorradfahrer aus Godesberg schätzen. Denn seit einiger Zeit müssen sie nicht mehr ins Stadthaus nach Bonn, um ihr Fahrzeug an-, ab- oder umzumelden. Sondern sie können das gleich vor Ort im Godesberger Rathaus erledigen.