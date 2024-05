Vandalismus in Pennenfeld Zwei Einbrüche in Johannes-Rau-Hauptschule in Bad Godesberg

War es am Samstag der Alarm, der die Polizei um kurz vor 22 Uhr auf den Plan rief, wurden die Beamten am Sonntag von Zeugen alarmiert. Diese hatten drei Personen, vermutlich Jugendliche, auf dem Dach beobachtet. Die Polizisten fuhren sofort nach Pennenfeld und umstellten das Gebäude, beschrieb Rott. Dabei stellte sich heraus, dass ein Fenster beschädigt worden war. Durch dieses gelangten die Täter vermutlich in einen Klassenraum, in dem sie Lernutensilien auf den Boden warfen, so der Polizeisprecher. Im Anschluss nahmen die Beamten samt Diensthund das Gebäude genauer unter die Lupe, die Verdächtigen aber waren nicht mehr vor Ort.