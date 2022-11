Großeinsatz in Bad Godesberg : Zwei Festnahmen nach Schüssen auf dem Heiderhof

Schulzentrum Neuenhof : Amokalarm an Schule löste Großeinsatz in Siegburg aus Nach einem Amokalarm ist die Polizei am Mittwoch für mehrere Stunden an das Schulzentrum Neuenhof in Siegburg ausgerückt. Später folgte ein Einsatz am Berufskolleg und am Bahnhof. Der Martinszug wurde abgesagt.