Geschichten von Viertklässlern aus Bonn und der Welt Zwei Jungspunde werden zu bärtigen „Greisen“

So konnten sich die beiden Schüler der Klasse 4a der Ludwig-Richter-Schule in Duisdorf, zehn und neun Jahre alt, für die Geschichte bei Leonidas zu Hause treffen. An dieser haben die beiden zwei bis drei Stunden geschrieben. „Der eine hat eine Idee, und der andere findet es ganz lustig, so haben wir dann immer weitergeschrieben“, erzählen sie. Am 25. Februar wurden sie zu den Gewinnern des Bonner Geschichtenwettbewerbs „Abrapalabra“ gekürt und haben sich gegen ihre Mitstreiter-Autoren aus 37 Bonner Klassen durchgesetzt.