Bad Godesberger Kunst & Kulturverein : Zwei Quadratmeter für die Kultur auf dem Wochenmarkt

Bad Godesberg Kreative Lösung: Statt, wie eigentlich geplant auf dem Nikolausmarkt, hat der Kunst & Kulturverein am Samstag seine Produkte auf dem Wochenmarkt in Bad Godesberg verkauft.

200 Glöser Marmelade wurden eingekocht

Diese „kleine Ecke“ reicht aber vollkommen aus, so Köhne-Kayser. „Eigentlich wollten wir auf dem Wochenmarkt einen eigenen Stand aufmachen. Das ist uns aber nicht erlaubt worden, weil das auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt hätte. Da können wir die Behörden auch verstehen“, sagte die zweite Vereinsvorsitzende. Bernd Müller freute sich, dass er helfen kann. „Das ist gut für Godesberg und wir sind froh, wenn wir damit die Kultur unterstützen können“, so der Händler. Die spontan geschaffene Notlösung sei ein echter Erfolg, betonte Anne Gronski. „Bisher läuft der Verkauf sehr gut. Viele habe von uns in der Zeitung oder im Newsletter gelesen und unterstützen die Aktion“, berichtete die Vereinsvorsitzende.

Zutaten wurden dem Verein gespendet

Insgesamt wurden 1000 Euro eingenommen

Unter den verschiedenen Quittenausführungen standen auch Gläser mit Aprikosenmarmelade, Pflaumenmus und Erdbeermarmelade. Becker entschied sich für ein Quittengelee. „Ich habe in der Zeitung von der Aktion gelesen und will den Verein unterstützen“, sagte die Godesbergerin. Herta Friede machte einen Großeinkauf. Fünf Gläser und eine Flasche Likör legte die Marktbesucherin in ihren Korb. Zuvor hatte Friede auch fleißig Werbung für den Stand gemacht, erzählte sie. Den vom Verein angekündigten „Bad Godesberger Burg-Honig“ gab es am Samstag übrigens nicht zu kaufen, da der Stand damit ein Überangebot auf dem Wochenmarkt geschaffen hätte. Den Honig und alles was am Samstag nicht verkauft wurde, bot der Verein am Sonntag im Restaurant Deutschlandreise an. Vereinsmitglied Martina Kuhnert hatte ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Insgesamt konnte der Verein rund 1000 Euro einnehmen.